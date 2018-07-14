Украинская железная дорога подсчитала, сколько пассажиров едут в ЕС и остаются

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - "Укрзализныця" (ПАО "Украинская железная дорога") в первом полугодии 2018 года перевезла с Украины в Европейский Союз почти 187 тыс. пассажиров, что на 68% больше, чем количество пассажиров, перевезенных украинской компанией за этот период в обратном направлении (111 тыс.).

Согласно сообщению "Укрзализныци", в первом полугодии 2017 года количество купленных билетов с Украины в ЕС на 72% превышало количество билетов в обратном направлении - 81 тыс. против 47 тыс.

В целом пассажиропоток между Украиной и ЕС за январь-июнь 2018 года вырос в 2,3 раза к январю-июню 2017 года, указывает компания.

По информации ее пресс-службы, самым популярным направлением по-прежнему остается Киев - Перемышль: в направлении Польши, поезд №715 курсирует загруженным на 92%, №705 - на 57%. В целом по этому маршруту за полугодие перевезено 132 тыс. пассажиров, или 70,6% от общего количества выехавших в ЕС.

Вторым по популярности, согласно данным "Укрзализныци", стал поезд №67 Киев - Варшава, который в среднем оказался заполненным на 82% и за указанный период перевез 13 тыс. пассажиров.