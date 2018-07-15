Минюст США рассказал о лоббировании снятия санкций с "РусАла"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Минюст США опубликовал документы, демонстрирующие усилия американской лоббистсткой фирмы, предпринятые для снятия санкций с компании "РусАл", пишет в субботу Associated Press.

Дипломаты по меньшей мере шести стран, в том числе Франции и Германии, получили от компании Mercury LLC письма, которые им предлагалось переслать высокопоставленным американским чиновникам. В них приветствовались шаги по снижению доли Олега Дерипаски в холдинге En+, через который бизнесмен контролирует 48,13% акций "РусАла". Ранее Минфин США называл это условием для снятия санкций.

В письмах делался упор на том, что от санкций против российской компании пострадают и другие страны: Франция и Германия используют продукцию "РусАла" в своем автомобилестроении и аэрокосмической промышленности, а на заводах, полностью или частично принадлежащих компании в Ирландии, Швеции, Австралии и на Ямайке, трудятся сотни людей.

Неизвестно, сколько дипломатов согласились подписаться под этими обращениями; как сообщает AP, послы Франции и Швеции не отправили обращения, однако это сделал посол Ямайки, который выразил беспокойство в связи с будущим дочерней компании "РусАла" на Карибских островах.

Как сообщает AP, контракт на оказание услуг с Mercury LLC заключил в мае председатель совета директоров En+ Грегори Баркер. Его стратегия предполагает снижение доли Дерипаски в En+ с нынешних 66% до уровня ниже 50% и сокращение его влияния на совет, большинство в котором получат независимые директора.

6 апреля США объявили о новом пакете антироссийских санкций, среди которых доминировали структуры Дерипаски - "РусАл", En+, группа "ГАЗ", агрохолдинг "Кубань", Basic Element Ltd, B-Finance Ltd, "ЕвроСибЭнерго", "Русские машины". Американские партнеры должны завершить все свои дела с этими компаниями до 23 октября 2018 года.