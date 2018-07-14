В Елисейском дворце назвали подходящим момент встречи Путина и Макрона

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Запланированная на воскресенье встреча президентов Франции и РФ - Эммануэля Макрона и Владимира Путина - пройдет в "подходящий момент", считают в Елисейском дворце.

"Эта встреча пройдет в важном контексте: после саммита НАТО и до встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом", - отметил представитель французского президента.

"Встреча позволит развить успех, достигнутый во время продолжительного и очень позитивного общения в Санкт-Петербурге. Речь шла о двусторонних вопросах и важных международных темах, в особенности, несмотря на наши разногласия, - о Сирии и Иране", - добавил он.

В Елисейском дворце отметили, что у Франции с Россией налажен механизм по консультациям по Сирии, призванный сблизить позиции Запада и участников астанинского процесса.

Говоря о предстоящем саммите в Хельсинки, в Елисейском дворце назвали его "обычной" встречей, проведение которой отражает стремление Трампа "наладить контакты с российским президентом".