В Финляндии ко встрече Трампа и Путина выпустили специальное пиво

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Финский пивоваренный завод Rock Paper Scissors выпустил ограниченную партию пива ко встрече президентов России и США, которая пройдет в понедельник в Хельсинки, сообщает в субботу информагентство Associated Press.

На этикетке изображены Дональд Трамп и Владимир Путин и надпись "Давай разберемся с этим, как взрослые".

.@RPSBrewing "CEO Samuli Huuhtanen told @AP that 'a couple of good beers can help any negotiations,' especially if followed by a visit to a Finnish sauna." https://t.co/62HDKeIaEd pic.twitter.com/hahD3yr4bw — Bob Batz Jr. (@bobbatzjr) 14 июля 2018 г.

Пиво было выпущено несколько дней назад партией в 10 тысяч бутылок, и его тут же раскупили. Несколько бутылок также отправили в посольства России и США в Хельсинки.

Владелец пивоварни в комментарии для AP сказал, что "пара хороших бутылок поможет в любых переговорах", особенно если за ними последует посещение финской сауны.