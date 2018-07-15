В обесточенной шахте в Луганской области оказались заблокированы 90 горняков

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Луганской области Украины в поселке Тошковка 90 горняков оказались заблокированы под землей из-за обесточивания шахты, сообщает в субботу "112 Украина" со ссылкой на ООО "Луганское энергетическое объединение".

"Сегодня, 14 июля, в 18:48 из-за грозы произошло аварийное обесточивание шахты в населенном пункте Тошковка. Предварительно известно, что под землей оказалось почти 90 шахтеров", - говорится в сообщении.

Причиной аварии называют плохую погоду. Массовые отключения электричества также отмечаются в Северодонецке.

Идут работы по эвакуации горняков.