В мире Brexit

Трамп предложил Мэй судиться с ЕС вместо переговоров по Brexit

Как отметила британский премьер, она сочла подобный совет от президента США "чересчур жестким"

Трамп предложил Мэй судиться с ЕС вместо переговоров по Brexit
Президент США Дональд Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй
Фото: Reuters

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в воскресенье заявила, что президент США Дональд Трамп в ходе их недавней встречи в Лондоне посоветовал ей выбрать более жесткую позицию по вопросу Brexit.

"Он сказал мне, что я должна судиться с Евросоюзом, а не вступать с ним в переговоры", - сказала она в интервью телерадиокорпорации BBC.

По словам премьера, она сочла подобный совет от Трампа "чересчур жестким".

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Мэй добавила, что президент США придерживается позиции, что Британии не следует отказываться от Brexit. "Он сказал мне: "Не отказывайтесь от этих переговоров, иначе вы окажитесь в тупике", - отметила она.

Глава британского правительства ранее в воскресенье опубликовала заявление по поводу Brexit на своей странице в фейсбуке, в котором вновь подчеркнула готовность Лондона бороться за приемлемые для него условия выхода из ЕС. "Переговоры по выходу Британии из ЕС не будут простыми для Брюсселя, и я не стремилась к тому, чтобы они были легкими. Как сказал Трамп, я придерживаюсь жесткой позиции на переговорах. Я дала ему понять это в пятницу и говорю сейчас британскому народу: я не буду достигать с Брюсселем компромиссов, а буду бороться за наши национальные интересы", - говорится в сообщении Мэй.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не стала слушать его советы по Brexit. "Я бы сделал это совсем по-другому. На самом деле я говорил Мэй, как это сделать, но она не согласилась, она не послушала меня. Я бы сказал, что она, вероятно, пошла противоположным путем", - сказал он в интервью изданию The Sun.

По словам президента США, новый план Brexit "немного отличается от того, за что голосовали люди".

Правительство Великобритании предпочло "мягкий" вариант вывода страны из ЕС - без полного отказа от действующих торговых и экономических соглашений. Но при этом Лондон отказался от идеи обеспечить компаниям и организациям сферы услуг, включая банковский сектор, беспрепятственный доступ к единому рынку.

Американский президент находится с визитом в Великобритании с 12 июля. Он встретился с премьером Терезой Мэй и королевой Елизаветой II. Выходные Дональд Трамп вместе с супругой Меланией проведет в Шотландии, перед своей встречей с президентом России Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки.

Визит Трампа в Великобританию

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Теги: Великобритания, Тереза Мэй, США, Дональд Трамп, Brexit

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