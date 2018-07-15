Трамп предложил Мэй судиться с ЕС вместо переговоров по Brexit

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в воскресенье заявила, что президент США Дональд Трамп в ходе их недавней встречи в Лондоне посоветовал ей выбрать более жесткую позицию по вопросу Brexit.

"Он сказал мне, что я должна судиться с Евросоюзом, а не вступать с ним в переговоры", - сказала она в интервью телерадиокорпорации BBC.

По словам премьера, она сочла подобный совет от Трампа "чересчур жестким".

Мэй добавила, что президент США придерживается позиции, что Британии не следует отказываться от Brexit. "Он сказал мне: "Не отказывайтесь от этих переговоров, иначе вы окажитесь в тупике", - отметила она.

Глава британского правительства ранее в воскресенье опубликовала заявление по поводу Brexit на своей странице в фейсбуке, в котором вновь подчеркнула готовность Лондона бороться за приемлемые для него условия выхода из ЕС. "Переговоры по выходу Британии из ЕС не будут простыми для Брюсселя, и я не стремилась к тому, чтобы они были легкими. Как сказал Трамп, я придерживаюсь жесткой позиции на переговорах. Я дала ему понять это в пятницу и говорю сейчас британскому народу: я не буду достигать с Брюсселем компромиссов, а буду бороться за наши национальные интересы", - говорится в сообщении Мэй.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не стала слушать его советы по Brexit. "Я бы сделал это совсем по-другому. На самом деле я говорил Мэй, как это сделать, но она не согласилась, она не послушала меня. Я бы сказал, что она, вероятно, пошла противоположным путем", - сказал он в интервью изданию The Sun.

По словам президента США, новый план Brexit "немного отличается от того, за что голосовали люди".

Правительство Великобритании предпочло "мягкий" вариант вывода страны из ЕС - без полного отказа от действующих торговых и экономических соглашений. Но при этом Лондон отказался от идеи обеспечить компаниям и организациям сферы услуг, включая банковский сектор, беспрепятственный доступ к единому рынку.

Американский президент находится с визитом в Великобритании с 12 июля. Он встретился с премьером Терезой Мэй и королевой Елизаветой II. Выходные Дональд Трамп вместе с супругой Меланией проведет в Шотландии, перед своей встречей с президентом России Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки.