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Глава МИД Испании признал факт возвращения России на международную арену

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД Испании Жозеп Боррель в воскресенье заявил, что Россия вернулась на международную арену, и западным странам придется смириться с этим фактом.

"Россия вернулась на международную арену, нравится вам этот факт или нет", - сказал он в интервью газете El Pais.

"Владимир Путин пользуется огромной популярностью, поскольку он представляет собой возвращение на международную арену страны, которая в прошлом была великой державой, но была принижена, а теперь снова хочет проявить себя", - считает Боррель.

Испанский министр также напомнил, что у России есть ядерное оружие, и она способна оказывать весомое влияние на происходящие в мире конфликты. "Есть общеевропейская позиция по отношению к России. Испания не намерена занимать более жесткую позицию (по сравнению с остальными европейскими государствами - ИФ). Тем не менее, это не означает, что мы должны забывать о проблемах, которые Россия вызывает у наших союзников и партнеров", - заявил глава МИД Испании.

При этом Боррель отметил, что в настоящий момент обстановка в мире стала еще более неустойчивой из-за таких глобальных проблем, как распространение ядерного оружия и применение химического оружия.

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Теги: Испания, Россия, Владимир Путин

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