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СМИ сообщили о гибели не менее 10 человек при взрыве в Кабуле

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у здания министерства возрождения и развития села Афганистана в Кабуле, сообщают местные СМИ.

По предварительным данным, в результате взрыва убиты и ранены не менее десяти человек.

Представитель ведомства сообщил журналистам, что теракт произошел около 16:30 по местному времени (15:00 по Москве) возле парковки министерства, когда служащие покидали работу.

Позже агентство Ariana News со ссылкой на очевидцев теракта сообщило, что при взрыве были убиты шесть человек, четверо получили ранения, среди раненых - два гражданина Франции.

Со своей стороны начальник пресс-центра управления полиции Кабула Хашмат Станекзай сообщил журналистам, что в теракте погибли пять человек, в том числе двое военных. Он добавил, что ранения получили пять человек - трое военных и два мирных жителя.

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Теги: Афганистан, Кабул

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