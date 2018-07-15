Трамп вылетел в Финляндию на встречу с Путиным

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Самолет президента США Дональда Трампа вылетел из Шотландии в Финляндию, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Трамп направился в Финляндию в преддверии переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые состоятся 16 июля в Хельсинки.

На предстоящих переговорах лидеры США и России планируют затронуть тему Сирии, Украины, а также, вероятно, тему предполагаемого российского вмешательства в американские выборы.

Ранее на этой неделе Трамп начал свое европейское турне в Брюсселе, где 11-12 июля принял участие в саммите стран НАТО.

Затем американский лидер направился в Великобританию, где встретился с главой британского правительства Терезой Мэй и побывал на чаепитии у королевы Елизаветы II.

После этого Трамп провел некоторое время на своем гольф-курорте "Трамп Тернберри" в Шотландии, после чего вылетел в Финляндию.