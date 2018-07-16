Маск назвал педофилом спасателя детей из пещеры в Таиланде

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Американский предприниматель Илон Маск назвал педофилом британского спелеолога Вернона Ансворта, который помогал спасать детей, застрявших в одной из пещер Таиланда, сообщил в понедельник телеканал CNN.

Маск опубликовал в своих социальных сетях сообщение, где назвал Ансворта педофилом. У миллиардера около 22 миллионов подписчиков в социальных сетях. При этом не существует независимого подтверждения слов Маска. Сейчас твит с этой записью удален.

Детская футбольная команда из 12 детей отправилась вместе с тренером осмотреть пещеру. В это время начались проливные дожди, которые затопили выходы и заблокировали людей. Их удалось обнаружить не сразу. Некоторое время дети жили на припасах, доставляемых им с поверхности. На позапрошлой неделе было принято решение начать спасательную операцию с участием аквалангистов. Во вторник она успешно завершилась. Маск потребовал проверить действия спасателей.

Благодаря знаниям Ансворта об этой пещере удалось определить местоположение людей, запертых в пещере и тщательно спланировать их спасение. Илон Маск предлагал использовать мини-субмарину, разработанную его компанией и лично привез ее в Таиланд. Губернатор провинции, где проходила операция, отказался от помощи Маска. Ансворт же назвал субмарину инструментом для пиара и через интервью тайским СМИ посоветовал Маску "засунуть ее туда, где у него болит".