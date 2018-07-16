Две станции киевского метро закрыли из-за звонков о минировании

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Станции киевского метрополитена "Гидропарк" и "Левобережная" закрыты для пассажиров в связи с проверкой анонимных сообщений о минировании.

"Станция "Гидропарк" закрыта для пассажиров. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - говорится в сообщении на странице КП "Киевский метрополитен" в фейсбуке, обнародованном около 8 утра в понедельник.

Около 8:35 пресс-служба метрополитена разместила еще одно сообщение, согласно которому станция "Левобережная" также закрыта для пассажиров. "Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - пояснили в пресс-службе.