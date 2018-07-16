Минфин США поддержал создание реестра бенефициаров юрлиц

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Министр финансов США Стивен Мнучин намерен добиться, чтобы информация о конечных собственниках американских компаний стала доступна правоохранительным органам через единую базу данных.

Мнучин поддержал внесенный в Конгресс законопроект, который обяжет юридические лица раскрывать своих конечных собственников на федеральном уровне.

"Нам необходимо найти решение вопроса в отношении бенефициарных собственников в следующие 6 месяцев", - сказал Мнучин законодателям, сообщила The Wall Street Journal.

Вопрос о создании системы раскрытия информации о собственниках компаний обсуждается в США много лет, однако против традиционно выступали штаты, прежде всего Делавэр, которые получают значительные доходы от регистрации анонимных компаний.

В июне штат Делавэр впервые поддержал законопроект, который дает федеральному правительству возможность собирать информацию о владельцах компаний. Идею создания в США общенациональной базы данных юридических лиц и их бенефициаров активно поддерживают сейчас также банки (которые по закону должны теперь проверять конечных бенефициаров компаний-клиентов) и общественность.

Согласно одному из обсуждаемых подходов, все американские компании, имеющие выручку $5 млн или менее этой суммы, 20 занятых или менее, должны будут ежегодно подавать в FinCEN (подразделение Минфина США, занимающееся финансовыми преступлениями) сведения о своих владельцах.

Идею создания общенациональной базы данных поддерживают также антикоррупционные общественные организации, такие как Oxfam, Global Witness, представляющие интересы местных прокуроров и т.д.

Реестры юридических лиц ведутся в США на уровне штатов, вопросы регистрации компаний не регулируются на федеральном уровне. Общества с ограниченной ответственностью могут регистрироваться в Делавэре, Вайоминге, Неваде на юридические фирмы без раскрытия какой-либо информации о том, кто является владельцем, из-за чего США в мире постоянно обвиняют в создании "налоговых гаваней".

Однако услуги по регистрации компаний являются одним из важных источников бюджетных доходов штатов. В частности, доходы, получаемые от регистрации компаний, обеспечивают около четверти доходов штата Делавэр, который традиционно выступал главным противником каких-либо мер по раскрытию информации о собственниках юрлиц.

Без реестра бенефициаров США не могут выполнить свои международные обязательства. "Группа 20", членом которой являются США, после финансового кризиса договорилась создать систему, при которой информация о конечных бенефициарах всех компаний в мире была бы доступна налоговым органам, в том числе в рамках международного обмена налоговой информацией.

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в недавнем отчете по США указала, что одним из слабых мест созданной в стране системы по борьбе с отмыванием денег является недостаток информации о фактических конечных собственниках компаний.

В базе данных налоговой службы США содержатся только названия и идентификаторы компаний, ведущих регулярный бизнес в стране. Для идентификации юридических лиц в США используется номер DUNS, присваиваемый корпорацией Dun & Bradstreet.

Между тем под давлением международного сообщества практически все низконалоговые юрисдикции уже согласились наладить международный обмен налоговой информацией, повысить уровень прозрачности компаний, в частности, создать реестры бенефициаров. В ряде развитых стран, прежде всего в Великобритании, Норвегии, Дании, эти реестры стали публичными.

В России законодательство обязывает компании хранить информацию о конечных бенефициарах и предоставлять ее по запросу. Данные о собственниках юрлиц в обязательном порядке вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), при этом, по расчетам экспертов системы "СПАРК-Интерфакс", Россия является сегодня одним из мировых лидеров по объему содержащихся в публичном реестре сведений о владельцах юридических лиц.

Бенефициарный владелец - это физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.