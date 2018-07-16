Два российских вертолета вернулись из Сирии в пункты постоянной дислокации

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Два вертолета Ми-8АМТШ выведены из Сирии, они вернулись в пункты постоянной дислокации в Новосибирской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи вертолетов и боевые машины вернулись домой после успешного выполнения специальных задач по борьбе с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике", - заявили в военном ведомстве в понедельник.

"Несколько месяцев военные летчики совершали вылеты, в том числе в ночное время, обеспечивая мониторинг обстановки в районах зон деэскалаций. Прибывшие летчики представлены к государственным и ведомственным наградам",- отметили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что из Сирии в РФ продолжает возвращаться российская авиационная техника, экипажи и летно-технический состав: в пункты постоянной дислокации на территории России уже вернулись 33 самолета и вертолета.