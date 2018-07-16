В мире

Массовый туризм на Майорке ограничат сокращением кроватей в отелях

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Мэр города Пальма на испанском острове Майорка объявил о планах по сокращению числа доступных туристам отельных номеров в рамках борьбы с массовым туризмом, сообщает газета Express.

"Количество доступных отельных номеров и кроватей будут снижено с 80 тысяч до 65 тысяч. Это еще один способ ограничить массовый туризм на острове, который негативно сказывается на жизни местных жителей", - пишет издание.

В Испании, в первую очередь в Каталонии и на Балеарских островах, не первый год борются с массовым туризмом, в том числе с помощью протестных акций. На прошлой неделе активисты протестного движения в Барселоне напали на туристический автобус с дымовыми шашкам.

Участники акций недовольны тем, что массовый туризм привел к росту цен на жилье для местного населения, а работа в туристическом секторе многочасовая и низкооплачиваемая. Также, по их мнению, массовый туризм наносит вред окружающей среде и пляжам.

В 2017 году на Майорку прибыло более 10 млн туристов, почти половина из которых - немцы. В этом году остров уже посетили 6 млн гостей.

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Теги: Испания, Майорка

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