Путин и Трамп в начале встречи не стали отвечать на вопросы журналистов

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали переговоры с обмена краткими приветствиями. При этом лидеры двух стран, несмотря на попытки журналистов задать им вопросы прямо в начале встречи, оставили эти вопросы без ответа.

Саммит лидеров России и США привлекает повышенное внимание, однако и заведенный порядок, и размеры помещения, где он проходит, не позволили пустить на эту встречу всех желающих. С каждой из сторон на встречу смогли попасть только по 15 представителей СМИ.

Проход на эту встречу из пресс-центра был сродни спецоперации. Сначала журналистов провели в холл дворца, затем подвели к выходу во внутренний двор, где им пришлось какое-то время подождать, согласовывая свое передвижение с графиками двух президентов. Затем представителей прессы провели ко входу в Готический зал, где должна была состояться беседа. На каждой их этих стадий журналисты пытались обогнать друг друга, чтобы занять наиболее выгодные позиции для съемки.

Уже в самом зале зоны для представителей СМИ разделили на два сектора - российский и американский. Помимо журналистов в помещении находились несколько сотрудников службы безопасности, протокола. Из членов делегаций до начала встречи в зале находился лишь помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Он стоически удерживал натиск репортеров, отказываясь давать комментарии до саммита.

Путин и Трамп, зайдя в зал, заняли свои место в креслах. Американский лидер оказался по левую сторону, российский - по правую. Сначала президенты не стали обмениваться рукопожатием, поскольку встретились и пожали друг другу руки в другом зале, однако после своих кратких заявлений Трамп протянул руку и Путин ее пожал.

С кратким приветствием первым выступил Путин, затем слово взял Трамп, который говорил несколько дольше. Он же подтвердил запланированный ход ведения переговоров: сначала один на один, а затем с участием членов делегаций.

Когда вступительные ремарки были произнесены, пресс-службы попросили журналистов покинуть помещение. Впрочем, ни один из представителей СМИ не упустил шанса выкрикнуть вопрос в адрес президентов. Ни Путин, ни Трамп не пожелали раньше времени отвечать на вопросы, и президент США лишь повторил "спасибо", предлагая прессе покинуть помещение.

Дальше переговоры продолжились за закрытыми дверями. Предполагается, что по их окончании сами лидеры расскажут журналистам об итогах встречи на пресс- конференции.