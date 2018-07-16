В Киеве поставят памятник Илье Муромцу, созданный с помощью 3D-принтера

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Киеве установят 11-метровый бронзовый памятник богатырю Илье Муромцу, формы для литья которого создали с помощью 3D-принтера.

"Приближаются к финалу работы по изготовлению скульптуры Ильи Муромца, которую уже скоро установим и представляем в парке "Муромец". (...) Его части отливают в формах, изготовленных с помощью 3D-принтера. Такого (для памятника большого размера) в Украине и, может быть, и в мире еще не делали", - написал мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в фейсбуке.

Он пояснил, что без применения 3D-принтера работы могли бы затянуться на несколько лет.

"Сначала скульптуру богатыря, для образа которого позировал Василий Вирастюк (спортсмен, неоднократный чемпион мира в силовом многоборье - ИФ), вылепили, потом отсканировали и с помощью специальной программы создали 3D модель. Дальше - каждую деталь будущего памятника печатали на 3D принтере, чтобы подготовить формы для литья Ильи в бронзе. Сегодня в литейной кипит работа, Муромец бронзовеет", - рассказал мэр.

Ранее Кличко сообщал, что установить памятник Илье Муромцу планируется этим летом.

Мощи Ильи Муромского (Печерского) покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Часть мощей Ильи - средний перст левой руки - находится в одном из храмов Мурома во Владимирской области.