Лавров и Помпео встретились в Хельсинки

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели встречу в Хельсинки, сообщает МИД РФ.

"Сергей Лавров сегодня встретился с госсекретарем Помпео в Хельсинки", - говорится в сообщении МИД РФ в твиттере.

На фотографии министр и госсекретарь приветствуют друг друга рукопожатием и улыбаются.

🇷🇺🇺🇸В Хельсинки прошла встреча Сергея Лаврова и Государственного секретаря США Майка Помпео pic.twitter.com/HKvd2EAEXK — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 16 июля 2018 г.

Это первая встреча Лаврова и Помпео.

Тем временем в Хельсинки в Президентском дворце идут переговоры с глазу на глаз президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.