Кличко собрался вновь баллотироваться в мэры Киева в 2020 году

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Виталий Кличко планирует переизбраться в мэры Киева, сообщил политик в интервью изданию "Новое время".

"Я в этой должности - четыре года. Уже сделано многое, а главное - толчок. Прошедшие годы были сложными. Но уже сейчас могу сказать, что буду баллотироваться, так как планы, озвученные мною, хочу довести до конца", - заявил Кличко.

Кличко является мэром Киева и главой Киевской городской государственной администрации с июня 2014 года. Следующие выборы градоначальника состоятся в 2020 году.