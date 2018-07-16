Беседа Путина и Трампа вышла за рамки ожидаемой продолжительности

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп общаются тет-а-тет дольше запланированного, подтверждая тезис о "безлимитном" характере нынешней встречи.

Как передает корреспондент "Интерфакса", беседа Путина и Трампа с глазу на глаз изначально была рассчитана на полтора часа, и президенты уже вышли за рамки этого временного отрезка.

Так уже было во время их первой встречи в Гамбурге, когда вместо запланированных 40 минут два президента беседовали 2 часа 15 минут.

Российско-американский саммит проходит в президентском дворце в Хельсинки, он начался с задержкой в 55 минут.

Трамп приехал на встречу с Путиным вместе с супругой Меланией, но после совместного фотографирования она покинула переговоры. После беседы один на один начнутся российско-американские переговоры в расширенном составе - делегации встретятся за ланчем, по его завершении состоится пресс-конференция двух президентов.

Между тем помощник российского президента Юрий Ушаков ранее отмечал, что Москва и Вашингтон уделяют особое внимание именно двустороннему контакту президентов, поскольку он важен для выстраивания дальнейшей "химии" между лидерами.