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В Хельсинки из зала для пресс-конференции президентов РФ и США вывели журналиста

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В зале Президентского дворца в Хельсинки, где проходит пресс-конференция президентов РФ и США, накаляется обстановка.

Как передает корреспондент "Интерфакса", сотрудники спецслужб выпроводили одного из журналистов, который попытался развернуть плакат с темой своего вопроса президентам.

На листке бумаги, который мужчина не хотел отдавать охране, было написано: "Nuclear weapon ban threaty" (договор о запрещении ядерного оружия). В итоге его выпроводили из зала вместе с плакатом.

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки

5 фотографий
Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Президентском дворце в ХельсинкиТрамп приехал на встречу с Путиным вместе с супругой Меланией, но после совместного фотографирования она покинула переговоры. Лидеры двух стран начали переговоры с обмена краткими приветствиями.Беседа президентов России и США прошла в Готическом зале. Американский лидер оказался по левую сторону, российский - по правую. Сначала президенты не стали обмениваться рукопожатием, поскольку встретились и пожали друг другу руки в другом зале, однако после своих кратких заявлений Трамп протянул руку и Путин ее пожал.Когда вступительные ремарки были произнесены, пресс-службы попросили журналистов покинуть помещение. Ни один из представителей СМИ не упустил шанса выкрикнуть вопрос в адрес президентов. При этом лидеры двух стран, несмотря на попытки журналистов задать им вопросы прямо в начале встречи, оставили эти вопросы без ответа. Дальше переговоры продолжились за закрытыми дверями.Жители Хельсинки подготовились к приезду лидеров
Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Президентском дворце в Хельсинки
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Теги: Хельсинки, США
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