Путин выступил за создание совета экспертов по отношениям РФ - США

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Москва предлагает Вашингтону создать экспертный совет для поиска точек соприкосновения и работать над философией выстраивания двусторонних отношений на долгосрочную перспективу, заявил президент России Владимир Путин.

"Пора размораживать российско-американские связи по линии общественных организаций в рамках культурно-гуманитарных связей", - сказал он по итогам встречи с американским коллегой.

По словам президента, "на днях у нас была делегация американских конгрессменов, но это воспринимается как чуть ли не историческое событие, а это должно быть рядовым, текущим мероприятием".

"В этой связи мы высказали предложение США подумать не только практически, но и над философией выстраивания двусторонних отношений на долгосрочную перспективу", - сказал Путин.

"К такому процессу хорошо было бы привлечь опытных экспертов, хорошо знающих российско-американскую историю. Идея в том, чтобы сформировать экспертный совет из влиятельных российских и американских политологов, ученых, бывших дипломатов и военных, который занялся бы поиском точек соприкосновения и осмыслением того, как вывести международное сотрудничество на устойчиво-позитивную траекторию", - отметил он.

"Капитаны бизнеса"

Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились создать группу представителей российского и американского бизнеса, которая подготовит предложения по развитию торговли и инвестиций.

"Чтобы содействовать развитию взаимной торговли и инвестициям, мы с президентом Трампом договорились о создании группы высокого уровня, которая объединила бы "капитанов российского и американского бизнеса" - предприниматели лучше знают, как выстраивать взаимовыгодную кооперацию, пусть подумают, что можно сделать и сделают свои предложения на этот счет", - заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам переговоров с американским президентом.

"Особое внимание мы уделили экономике. Интерес к сотрудничеству со стороны деловых кругов обеих стран, безусловно, есть. Американская бизнес-делегация была одной из самых крупных на майском Петербургском экономическом форуме, в ней приняло участие более 500 представителей деловых кругов США", - отметил Путин.