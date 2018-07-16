Главные новости
В РоссииПутин назвал весьма успешными переговоры с ТрампомВ России"Бог Кузя" получил пять лет колонии за создание секты и мошенничествоВ РоссииBooking.com перестал работать в Крыму
В мире

Путин выступил за создание совета экспертов по отношениям РФ - США

Есть обновление от 18:42

Российский и американский президенты договорились о создании группы высокого уровня, объединяющей "капитанов бизнеса" двух стран

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Москва предлагает Вашингтону создать экспертный совет для поиска точек соприкосновения и работать над философией выстраивания двусторонних отношений на долгосрочную перспективу, заявил президент России Владимир Путин.

"Пора размораживать российско-американские связи по линии общественных организаций в рамках культурно-гуманитарных связей", - сказал он по итогам встречи с американским коллегой.

По словам президента, "на днях у нас была делегация американских конгрессменов, но это воспринимается как чуть ли не историческое событие, а это должно быть рядовым, текущим мероприятием".

"В этой связи мы высказали предложение США подумать не только практически, но и над философией выстраивания двусторонних отношений на долгосрочную перспективу", - сказал Путин.

"К такому процессу хорошо было бы привлечь опытных экспертов, хорошо знающих российско-американскую историю. Идея в том, чтобы сформировать экспертный совет из влиятельных российских и американских политологов, ученых, бывших дипломатов и военных, который занялся бы поиском точек соприкосновения и осмыслением того, как вывести международное сотрудничество на устойчиво-позитивную траекторию", - отметил он.

"Капитаны бизнеса"

Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились создать группу представителей российского и американского бизнеса, которая подготовит предложения по развитию торговли и инвестиций.

"Чтобы содействовать развитию взаимной торговли и инвестициям, мы с президентом Трампом договорились о создании группы высокого уровня, которая объединила бы "капитанов российского и американского бизнеса" - предприниматели лучше знают, как выстраивать взаимовыгодную кооперацию, пусть подумают, что можно сделать и сделают свои предложения на этот счет", - заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам переговоров с американским президентом.

"Особое внимание мы уделили экономике. Интерес к сотрудничеству со стороны деловых кругов обеих стран, безусловно, есть. Американская бизнес-делегация была одной из самых крупных на майском Петербургском экономическом форуме, в ней приняло участие более 500 представителей деловых кругов США", - отметил Путин.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: РФ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп

Новости по теме

В мире
Путин передал Трампу "мяч полномочий" в ответ на цитату о "мяче по урегулированию в Сирии"Путин передал Трампу "мяч полномочий" в ответ на цитату о "мяче по урегулированию в Сирии"
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в вопросах сирийского урегулирования мяч - на стороне РоссииПодробнее
 Трамп счел важным сказать Путину в лицо о вмешательстве России в американские выборыТрамп счел важным сказать Путину в лицо о вмешательстве России в американские выборы
Президент РФ, в свою очередь, предложил допрос обвиняемых россиян в присутствии представителей США в обмен на аналогичные действия по делу БраудераПодробнее
 Встреча Путина и Трампа тет-а-тет в Хельсинки продлилась больше двух часовВстреча Путина и Трампа тет-а-тет в Хельсинки продлилась больше двух часов
За личной беседой президентов должны последовать переговоры в расширенном составеПодробнее
 Встреча тет-а-тет Путина и Трампа началась в ХельсинкиВстреча тет-а-тет Путина и Трампа началась в Хельсинки
Они встретились с задержкой в 55 минут, и Трамп предложил Путину поговорить о ядерных потенциалахПодробнее
МИД РФ лишил дипстатуса представительство по торговле и инвестициям посольства ФранцииМИД РФ лишил дипстатуса представительство по торговле и инвестициям посольства Франции
Представительство будет ликвидировано из-за подозрений в коммерческой деятельности в РФПодробнее
 Лондон заподозрил ГРУ в отравлении СкрипалейЛондон заподозрил ГРУ в отравлении Скрипалей
The New York Times сообщает, что российская служба военной разведки была под подозрением с первых дней расследованияПодробнее
 США отказались давать ЕС послабления при введении санкций против ИранаСША отказались давать ЕС послабления при введении санкций против Ирана
В июне Франция, Великобритания, Германияе и ЕС попросили Вашингтон вывести европейские компании из-под действия вторичных санкцийПодробнее
 В Хельсинки начались акции сторонников и противников саммита Россия - СШАВ Хельсинки начались акции сторонников и противников саммита Россия - США
Всего в администрацию города поступило 11 заявок на проведение 15-16 июля различных митинговПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки5 фото
16 июля
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Франция празднует победу сборной на ЧМ-201812 фото
16 июля
Франция празднует победу сборной на ЧМ-2018
Лучшие фото недели10 фото
13 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин назвал весьма успешными переговоры с ТрампомВ России"Бог Кузя" получил пять лет колонии за создание секты и мошенничествоВ РоссииBooking.com перестал работать в КрымуВ миреВстреча Путина и Трампа тет-а-тет продлилась больше двух часовВ миреЛондон заподозрил ГРУ в отравлении СкрипалейВ РоссииСКР начал проверку туроператора "Натали Турс"

Что произошло за день: понедельник, 16 июля

Первый за несколько лет полноформатный саммит РФ - США, уход Booking.com из Крыма и ликующие французы Подробнее

Рынок акций РФ начал неделю с падения вслед за нефтью

Участница Pussy Riot получила 15 суток ареста за акцию на финале ЧМ-2018

Участница Pussy Riot получила 15 суток ареста за акцию на финале ЧМ-2018Вероника Никульшина частично признала вину Подробнее

Путин отверг предположения о наличии у Москвы компромата на Трампа

Путин передал Трампу "мяч полномочий" в ответ на цитату о "мяче по урегулированию в Сирии"

Путин передал Трампу "мяч полномочий" в ответ на цитату о "мяче по урегулированию в Сирии"Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в вопросах сирийского урегулирования мяч - на стороне России Подробнее

Путин заявил, что обвинения против компании Пригожина рассыпаются в судах США

"Бог Кузя" получил пять лет колонии за создание секты и мошенничество

"Бог Кузя" получил пять лет колонии за создание секты и мошенничествоОбвинение просило приговорить его к семи годам Подробнее

Лидер карельского "Мемориала" этапирован в Петербург для психиатрической экспертизы

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru