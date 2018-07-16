Трамп счел важным сказать Путину в лицо о вмешательстве России в американские выборы

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что считал правильным сказать президенту РФ Владимиру Путину напрямую о вмешательстве Москвы в американские выборы.

"В течение сегодняшней встречи я с президентом Путиным говорил о вмешательстве России в наши выборы. Я считаю, что это лучше было сказать ему прямо в лицо", - сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным.

Он вновь отверг утверждения о сговоре между его предвыборным штабом и Москвой в ходе избирательной кампании на американских президентских выборах. "Мы обсудили этот вопрос и важно, что нет никакого сговора", - сказал президент США.

Трамп заверил, что "его предвыборная кампания была чистой". "Мы просто выиграли эту гонку", - констатировал он.

Говоря о нынешнем состоянии в отношениях Москвы и Вашингтона, президент США отметил, что обе стороны "несут ответственность за сложившуюся ситуацию". "Я считаю, что США глупо ведут себя. Мы должны были начать диалог (с Россией - ИФ) давно, даже до того, как я пришел к власти", - отметил американский лидер.

"Я считаю, что мы все виновны. И США сейчас фактически вместе с Россией налаживают эти отношения. И у нас есть шанс на сотрудничество, и остановка распространения ядерного оружия - самый важный вопрос, над которым мы сможем работать".

По словам Трампа, расследование фактов предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы в США "отрицательно отразилось на отношениях между двумя самыми крупными ядерными державами".

Он заявил, что Путин в ходе переговоров отрицал обвинения во вмешательстве в выборы с США. "Я доверяю своей разведке, но хочу сказать, что президент Путин очень сильно отрицал сегодня (обвинения во вмешательстве), и он дал прекрасные предложения. Он говорил, что люди, которые работают над делом, должны работать с их следователями по поводу этих двенадцати подозреваемых (во вмешательстве)", - сказал Трамп.

Президент США поставил под сомнение действия ФБР в рамках расследования вопроса о возможном вмешательстве России в выборы в США. "Мне интересно, почему ФБР никогда не смотрели сервер. Почему ФБР сказало, что они должны были рассмотреть то, что произошло в офисе Национального комитета? Я об этом писал в твиттере и говорил об этом в социальных сетях: а где сервер? Я хочу знать, где этот сервер, и что он есть. Исходя из этого, все, что я могу сделать - только задать вопрос", - сказал он.

"Ко мне пришли, обратились ко мне и сказали, что они думают, что это Россия (вмешалась в выборы при помощи хакерских атак), но президент Путин только что сказал, что это не Россия. Я хочу сказать следующее: я не вижу причин, почему бы этого не было, но я хочу увидеть сервер", - сказал президент США. "Я верю и той, и другой стороне, я верю, что это будет продолжаться определенный период времени, и я думаю, что это не может произойти без того, чтобы не понять, что произошло с серверами пакистанского гражданина, который работал в нашем демократическом национальном комитете, что произошло с электронными письмами Хиллари Клинтон. 33 тысячи электронных писем просто исчезли, просто пропали. Это позор. Мы не можем добиться и получить эти 33 тысячи е-мэйлов", - заключил он.

Президент США отметил, что двенадцать россиян, обвиненные в причастности к вмешательству в выборы в США, не имеют никакого отношения к избирательным процессам. Он в очередной раз подчеркнул, что ни о каком сговоре с РФ речи не шло: "Я не знал президента, и мне не с кем было заключать сговор".

Ответ Владимира Путина

В свою очередь Путин заявил, что Россия не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела США. Он отметил, что в ходе переговоров с Трампом американской стороной была затронута тема российского вмешательства в американские выборы. "Президент Трамп в очередной раз затронул тему так называемого "российского вмешательства" в избирательные процессы в США. Мне пришлось повторить то, что говорил уже неоднократно, в том числе и на личных встречах с президентом: что российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела, в том числе выборные процессы", - сказал он.

Комментируя слова Трампа, Путин заметил: "Я ведь тоже работал в разведке и знаю, как составляются соответствующие досье".

Президент РФ подчеркнул, что Россия готова в рамках группы по кибербезопасности совместно с США рассмотреть доказательства о вмешательстве в американские выборы, если таковые будут представлены. "Какие-либо конкретные материалы, если они будут представлены, мы готовы вместе рассматривать. Например, в рамках рабочей группы по кибербезопасности, о создании которой мы говорили с президентом еще на встрече в Гамбурге", - отметил Путин.

Он также заявил, что сотрудники правоохранительных органов России могут допросить обвиняемых во вмешательстве в американские выборы по запросу США и направить ответ Вашингтону. "Спецпрокурор Мюллер может в рамках договора (о взаимной помощи по уголовным делам между РФ и США) направить нам официальный запрос с целью провести допросы людей, которых он считает виновными в совершении каких-то правонарушений. Сотрудники нашей прокуратуры и следственных органов эти допросы могут провести и направить соответствующие материалы в США", - сказал Путин.

Президент РФ отметил, что российская сторона может пойти еще дальше. "Мы можем сделать еще один шаг навстречу: мы можем допустить официальных представителей США, в том числе и этой комиссии (спецпрокурора Мюллера) присутствовать на этих допросах. Но тогда в этом случае мы, безусловно, будем ставить вопрос о том, чтобы эти действия были бы взаимными", - сказал президент РФ.

По его словам, российская сторона в таком случае будет ожидать от американской, "чтобы они допросили тех представителей спецслужб США, которых Москва подозревает в противоправных действиях на территории РФ, в присутствии российских следователей".

Путин упомянул так называемое дело Hermitage Capital - фонда возглавляемого финансистом Уильямом Браудером, осужденным в России за мошенничество. "По данным нашего следствия, господин Браудер и его деловые партнеры заработали незаконным образом более $1,5 млрд. Не заплатили налоги ни в России, ни в США, но деньги эти в США перевели. $400 млн долларов направили на избирательную кампанию госпожи Клинтон. Это официальные данные, которые в их отчетах присутствуют", - отметил глава государства.

По его словам, "возможно, это было сделано легально, но деньги были получены нелегально". "У нас есть основания полагать, что некоторые сотрудники спецслужб США сопровождали эти сделки незаконные", - сказал Путин.

Он также заявил, что только суд, а не специальные службы, может вынести вердикт по вопросу о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США. "Я считаю Россию демократическим государством. Надеюсь, вы не отказываете в этом и своей стране - США. Соединенные Штаты - это демократическое государство?" - спросил Путин обратившегося к нему с вопросом о вмешательстве РФ в американские выборы журналиста.

"А если это так, то окончательный вывод в споре подобного рода может вынести только суд, а не оперативные службы", - подчеркнул глава российского государства.