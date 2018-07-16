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Путин заявил, что обвинения против компании Пригожина рассыпаются в судах США

Есть обновление от 19:20

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что все обвинения о предполагаемом в выборы в США в отношении компании российской фирмы "Конкорд" рассыпаются в американском суде.

"Мы слышали обвинения в отношении фирмы "Конкорд". Насколько мне известно, эта фирма наняла американских адвокатов, и все обвинения в ее отношении рассыпались в американском суде", - сказал он по итогам встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом в США.

"Вы посмотрите, что происходит в американских судах. Вот на что нужно опираться, а не на слухи", - отметил он.

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Ранее министерство юстиции США выдвинуло обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы в отношении граждан России. По данным следствия, все обвиняемые являются сотрудниками базирующегося в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований. Среди обвиняемых также бизнесмен Евгений Пригожин, которого в США связывают с агентством. Тем временем Пригожин отрицает связь с компанией.

В список обвиняемых также попали Михаил Быстров, Михаил Бурчик, также известный как Михаил Абрамов, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда (Мария Беляева), Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков и Джейхун Асланов.

Этих лиц обвиняют в "сговоре с целью мошенничества против США", а также в "сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств передачи данных и для банковских махинаций", а также "в хищении персональных данных при отягчающих обстоятельствах".

В обвинительном документе указаны три юридических лица: Агентство интернет-исследований, "Конкорд менеджмент и консалтинг" Пригожина, а также связанная с ним "Конкорд кейтеринг".

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Теги: РФ, США, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Конкорд

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