Путин передал Трампу "мяч полномочий" в ответ на цитату о "мяче по урегулированию в Сирии"

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции с американским коллегой Дональдом Трампом красивым жестом продемонстрировал на чьей стороне, по его мнению, "находится мяч" в отношении урегулирования ситуации в Сирии.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Путин неожиданно достал и вручил Трампу футбольный мяч, который накануне фигурировал на церемонии передачи полномочий по проведению чемпионата мира по футболу от России к Катару.

Таким образом, президент РФ проиллюстрировал свой комментарий в связи с высказываниями госсекретаря США Майка Помпео, заявившего ранее в понедельник в Хельсинки о том, что в вопросах сирийского урегулирования мяч - на стороне России.

"Что касается того, что мяч на нашей стороне по Сирии (...) Господин президент (США) только что говорил о том, что мы успешно провели чемпионат мира по футболу. Вот хочу господину президенту этот мяч передать, теперь этот мяч на его стороне", - сказал Путин, вручая мяч американскому коллеге.

При этом он заметил, что США должны будут проводить чемпионат мира 2026 года.

Со своей стороны Трамп с улыбкой взял футбольный мяч из рук российского президента.

"Совершенно верно, да, мы будем проводить его (ЧМ-2026), и мы надеемся, что мы также хорошо справимся с этой работой", - сказал Трамп.

Он отметил, что подаренный мяч он передаст своему сыну Барону: "Вот, Мелания, возьми для него мяч".

С этими словами американский президент отдал мяч своей супруге, которая сидела в первом ряду.