Путин отверг предположения о наличии у Москвы компромата на Трампа

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал ерундой сообщения о том, что у российских властей якобы есть компромат на президента США Дональда Трампа.

"Когда господин Трамп приезжал в Москву, я даже не знал, что он там находится", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США в Хельсинки.

"На Петербургский экономический форум приехали свыше 500 американских бизнесменов, причем самого высокого ранга, я даже фамилии их не вспомню. И что, вы думаете, мы по каждому из них организуем оперативную работу и собираем какой-то компромат? Большей ерунды просто трудно себе представить. Выбросьте, пожалуйста, эту шелуху из головы", - добавил он.