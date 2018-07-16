Следующая встреча Путина и Трампа состоится на полях саммита G20

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали на переговорах в Хельсинки сроки следующей встречи, но у них может появиться возможность побеседовать "на полях" одного из азиатских мероприятий или на саммите "двадцатки" в Аргентине, заявил глава российского государства.

"Мы не определяли срок следующей встречи, но у нас в рамках одного из азиатских мероприятий возможна встреча "на полях" этого мероприятия, а затем - в Аргентине "двадцатка", можем встретиться и там", - сказал Путин в эксклюзивном интервью "Первому каналу".

Восточноазиатский саммит пройдет в Сингапуре в ноябре 2018 года, саммит "двадцатки" - в Аргентине 30 ноября - 1 декабря.

Встреча лидеров РФ и США в Хельсинки продлилась больше двух часов. Оба президента назвали ее полезной и успешной. По мнению Путина, беседа должна была бы носить "разминочный характер", однако оказалась очень содержательной. При этом, как он отметил, обсуждались только те вопросы, которые были заранее согласованы помощниками президентов.