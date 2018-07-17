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При взрыве лавы на Гавайях пострадали больше 20 человек

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Из-за взрыва лавы на Гавайских островах пострадали 23 человека, сообщает в понедельник информагентство Associated Press.

Крупный кусок лавы упал на крышу прогулочного судна, которое везло туристов посмотреть, как раскаленные потоки из вулкана Килауэа впадают в океан.

У одной пассажирки сломана нога, она в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Госпитализированы еще трое пострадавших; девять человек сами обратились за медицинской помощью с ожогами и царапинами, еще десятерым оказали необходимую помощь, как только судно пристало к берегу.

До сих пор единственным пострадавшим от извержения Килауэа был мужчина, которому обожгло ноги брызгами лавы, когда тот стоял на балконе.

Извержение вулкана Килауэа на Гавайях

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Теги: Гавайи

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