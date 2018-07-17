При взрыве лавы на Гавайях пострадали больше 20 человек

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Из-за взрыва лавы на Гавайских островах пострадали 23 человека, сообщает в понедельник информагентство Associated Press.
Крупный кусок лавы упал на крышу прогулочного судна, которое везло туристов посмотреть, как раскаленные потоки из вулкана Килауэа впадают в океан.
У одной пассажирки сломана нога, она в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Госпитализированы еще трое пострадавших; девять человек сами обратились за медицинской помощью с ожогами и царапинами, еще десятерым оказали необходимую помощь, как только судно пристало к берегу.
🇺🇸➡ACTUALIZACION de la Explosion desde bajo del mar qye dejo heridos en un bote 🌋#Kilauea#HAWAII EEUU🇺🇸#Temblor #Sismo #EarthQuake#Hawai #Kilaueavolcano#FelizSabado #FelizDomingo #TodosDeVacacionesYYo #EsDeNalgaFácil#NoSeTuPeroYo #VolcanChillan pic.twitter.com/1NMbUVPp32— TEMBLOR ⚡️ (@ElLuchin1) 17 июля 2018 г.
До сих пор единственным пострадавшим от извержения Килауэа был мужчина, которому обожгло ноги брызгами лавы, когда тот стоял на балконе.