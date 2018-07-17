Отравившаяся в Эймсбери пара нашла "Новичок" во флаконе из-под духов

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Пара из Эймсбери, пострадавшая от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок", вероятно, нашла его во флаконе из-под духов, сообщает в понедельник канал Sky News.

По словам брата пострадавшего, Мэтью, Чарльз Роули сказал ему, что подобрал емкость на улице. В свою очередь, член британского парламента от Солсбери Джон Глен сообщил, что пара могла стать жертвой своей привычки рыться в мусорных контейнерах.

Полиция пока не комментирует эту информацию.

Роули остается в больнице в тяжелом состоянии, 10 июля он пришел в себя. Женщина по имени Дон Стерджес, госпитализированная вместе с ним, скончалась за два дня до этого.

При обыске в квартире пострадавших полиция обнаружила небольшой флакон, в котором, по ее мнению, находилось ядовитое вещество. Высказывалось предположение, что пара могла подобрать его на помойке в Солсбери, где в марте были отравлены "Новичком" экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

"Есть вероятность, что они нашли его (неизвестный предмет - ИФ) 5 марта, а открыли только 10 дней назад", - заявили в Скотланд-Ярде в начале июля.