Трамп поверил словам Путина об отсутствии у России компромата на него

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Если бы у России действительно были компрометирующие сведения об американском президенте, они уже стали бы достоянием гласности, считает сам Дональд Трамп.

"Если бы у них (России - ИФ) что-то было, они бы уже сделали это достоянием гласности", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.

По его словам, Путин заявил об отсутствии каких либо компрометирующих материалов в ходе беседы "настолько твердо, насколько это было возможно".

Ранее президент России, также в интервью Fox News, заявил, что российские власти не интересовались Трампом до тех пор, пока он не объявил о своем намерении баллотироваться в президенты.

Сведения о том, что Россия собирала компромат на Трампа, касающийся его личной жизни и бизнеса, в начале 2017 года представила американская разведка.