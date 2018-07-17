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Преподавательница арестованной в США Марии Бутиной рассказала о ее учебе в России

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Гражданка России Мария Бутина, которой Минюст США предъявил обвинение в шпионаже, была "звездной" выпускницей Алтайского государственного университета (АлтГУ, Алтайский край) и четко видела себя в политической сфере, заявила во вторник агентству "Интерфакс" ее наставник и преподаватель, эксперт Алтайской школы политических исследований Ярослава Шашкова.

"Для меня новость о таком обвинении неожиданная. Мария закончила факультет политологии с отличием. Училась она очень хорошо, ее всегда интересовала политическая жизнь. Во время учебы работала пресс-секретарем в Общественной палате края. Она была профессионально ориентирована, четко видела себя в политической сфере", - рассказала Шашкова.

В миреМинюст США обвинил в шпионаже гражданку РоссииМинюст США обвинил в шпионаже гражданку РоссииЧитать подробнее

"Вопрос о возможности совершения ею преступлений неоднозначный. Она открытый человек, и особых качеств шпиона я в ней не замечала. Возможно, она могла использовать свои личные связи в военном комплексе для каких-то просьб", - предположила собеседница агентства.

Она отметила, что Бутина, будучи студенткой, была очень целеустремленной, занималась бизнесом, обладала энергий и организаторским талантом.

"Конечно, она была яркой звездой среди наших выпускников. Никогда не забывала наш университет, помогала в привлечении новых абитуриентов. Она закончила специалитет, магистратуру, аспирантуру. Я давала ей рекомендацию при поступлении в американский вуз. Там она защищала свою работу по общественно-политическим движениям в США. Туда она переехала не ранее 2015-2016 годов. До этого она была достаточно известна в политических кругах Москвы", - сказала собеседница агентства.

По словам Шашковой, Бутина не была двуличным человеком, она всегда говорила то, что думала и не боялась этого делать. Политолог не исключает, что Мария могла высказывать личные просьбы для отстаивания каких-то интересов к кругах, где у нее были связи. По мнению Шашковой, это и могло быть трактовано США как преступление, хотя сама Мария могла это и не осознавать.

Накануне Минюст США выдвинул обвинения в адрес гражданки России Марии Бутиной в связи с подозрениями в шпионаже и ведении деятельности в качестве агента Российской Федерации. Обвиняемая помещена под стражу.

По версии следствия, Бутина с 2015 года и, возможно, ранее занималась конспиративной деятельностью в пользу правительств других государств, в первую очередь Российской Федерации, в округе Колумбия и в других местах.

Суд считает, что Бутина использовала личные отношения с гражданином США, имеющим влияние на американскую политику.

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Теги: Мария Бутина, США

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