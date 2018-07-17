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Из-за аномальной жары на западе Японии умерли 14 человек

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 14 человек погибли за последние три дня из-за аномальной жары, установившейся в некоторых районах на западе Японии, сообщают во вторник местные СМИ.

Еще несколько тысяч человек были вынуждены обратиться в медицинские учреждения.

В метеорологической службе Японии сообщили, что накануне температура воздуха в префектуре Гифу поднялась до 39 градусов по Цельсию. При этом метеорологи отмечают, что это самая высокая температура, зафиксированная в Японии с начала этого года.

Ранее Япония столкнулась с последствиями другой стихии. Из-за проливных дождей, вызвавших наводнение в ряде регионов страны, погибли более 200 человек, десятки числятся пропавшими без вести.

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Теги: Япония

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