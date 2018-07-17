СМИ сообщили о возможном росте трат США на новое посольство в Иерусалиме в сто раз

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Строительство посольства США в Иерусалиме обойдется в сто раз дороже, чем заявлял президент Дональд Трамп, пишет во вторник The Times Of Israel.

В заметке говорится, что в марте Трамп оценил расходы на строительство новой дипмиссии в $250 тыс. Однако, по данным издания, в итоге власти заключили контракт на выполнение работ с фирмой Desbuild Limak D&K на $21,2 млн. При этом ранее американские власти уже потратили $335,4 тыс. на реконструкцию здания посольства - бывшего консульства в Иерусалиме - перед открытием в мае.

В то же время, как отмечает издание, администрация президента США пока не объявила, когда начнется строительство постоянно действующего посольства в Иерусалиме.

Трамп заявил о планах по переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим в декабре прошлого года. США признали Иерусалим столицей страны, что вызвало волну недовольства среди палестинцев, некоторых арабских стран, а также критику американских партнеров. Опасения тогда выразили несколько стран, включая государства ЕС и Россию.

Церемония открытия в Иерусалиме американского посольства в Израиле, перенесенного из Тель-Авива, состоялась 14 мая.