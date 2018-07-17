Задержанная в США Бутина контактировала с Национальной стрелковой организацией Америки

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Задержанная в США по подозрению в шпионаже гражданка РФ Мария Бутина ранее контактировала с Национальной стрелковой организацией Америки (NRA), заявил "Интерфаксу" председатель правления всероссийской организации "Право на оружие" Игорь Шмелев.

"Мария этим занималась, это ее тема. Подробностей не знаю", - сказал Шмелёв. Он подчеркнул, что ни "Право на оружие", ни NRA не занимаются внешнеполитической деятельностью.

По его данным, Бутина уехала в США в 2015 году на обучение, "она писала у себя соцсетях, что защитила диплом".

Шмелев отметил, что Бутина по-прежнему является членом правления организации "Право на оружие".

Накануне стало известно, что Бутина была арестована в США, ее подозревают в шпионаже и ведении деятельности в качестве агента Российской Федерации. По версии следствия, Бутина с 2015 года занималась конспиративной деятельностью в Вашингтоне и в других местах в пользу правительств других государств.

В свою очередь в Алтайском государственном университете, который закончила Бутина, рассказали, что она была "яркой звездой среди наших выпускников", целеустремленной, занималась бизнесом, обладала энергий и организаторским талантом.