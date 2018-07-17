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Афганский спецназ освободил из плена талибов 58 человек

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - На юге Афганистана армейский спецназ освободил из плена боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) 58 заложников, сообщил во вторник пресс-центр Министерства обороны страны.

"В ходе операции, проведенной подразделением специального назначения Вооруженных сил Афганистана в уезде Мусса Кала провинции Гильменд, из плена талибов освобождены 58 человек, в том числе четверо военнослужащих, 15 полицейских и четверо врачей. Остальные - гражданские лица", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что в ходе операции были задержаны четыре террориста, которые переданы в следственные органы.

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Теги: Афганистан

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