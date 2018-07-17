Лукашенко обвинил российские компании в поставках в РФ "санкционки" через Белоруссию

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поставкой через Белоруссию продукции, которая в России отнесена к санкционной, занимаются российские компании, за которыми стоят "крупные дельцы с тяжелыми погонами".

"Головная боль для нас. Делаем бешеную работу в интересах России. А как тут таможенники говорят и другие, там же идет драчка постоянно, - кто-то заказывает какие-то материалы (в СМИ - ИФ). Они начинают нам предъявлять претензии. Вместо благодарности начинают порой кивать на нас, что мы тут плохо работаем с санкционными товарами", - заявил Лукашенко, которого цитирует агентство "БелТА", во вторник на встрече с председателем Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрием Сенько.

По словам президента, "по информации спецслужб, заправляют всеми негативными процессами, связанными с "санкционкой" и другими вопросами, фирмы и компании Российской Федерации, порой крупные, за которыми стоят крупные дельцы с тяжелыми погонами".

Лукашенко считает, что о проблеме поставок санкционной продукции через Белоруссию надо "не таможенникам российским говорить, а информировать правительство и президента Российской Федерации, чтобы они там разбирались со своими".

Президент отметил, что "подделывают документы, сами везут, а потом нам предъявляют претензии".

В свою очередь руководитель ГТК Белоруссии сообщил, что таможня страны регулярно задерживает транспортные средства с санкционной продукцией.

По информации ГТК, с момента введения российской продэмбарго таможенными органами Белоруссии выявлено 2,2 тыс. административных правонарушений, возбуждено 30 уголовных дел по фактам незаконного перемещения 25 тыс. т санкционных товаров.