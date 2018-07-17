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Франция временно ограничила восхождение на Монблан из-за наплыва туристов

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Власти Франции ограничили доступ к вершине Монблан и популярному "королевскому маршруту" на восемь дней из-за чрезмерного количества туристов, которые хотели бы совершить восхождение, сообщает газета Daily Mail.

"Помимо переполненности, местные власти недовольны и уровнем безопасности. Так, многие туристы пытаются совершить восхождение в летний сезон без специального снаряжения, а пара из Венгрии даже пыталась взять с собой девятилетних близнецов. За поход на гору без специальных канатов и "кошек" введены штрафы", - пишет издание.

В прошлом году при покорении вершины Монблан погибли 14 человек и двое пропали без вести. В 2018 году погибли уже как минимум трое - поляк, литовец и британец, который сорвался с крутой горной тропы.

Горный массив Монблан принадлежит Франции, хотя расположен на территории сразу трех государств - Франции, Швейцарии и Италии. Его пик - 4808 метров, это наивысшая точка Европы.

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Теги: Франция, Монблан

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