Минобороны РФ сообщило о выводе из Сирии ста военных полицейских

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Сотня военных полицейских вернулась домой из Сирии, сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие военной полиции Южного военного округа вернулись домой после успешного выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики. Сто военных полицейских самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации были доставлены на аэродром Моздок", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным ведомства, военные полицейские выполняли задачи по охране объектов, сопровождению гуманитарных грузов и обеспечению безопасности гуманитарных акций.

"На авиабазе Хмеймим перед убытием в Россию состоялось торжественное награждение военнослужащих военной полиции государственными и ведомственными наградами. По итогам выполнения специальных задач руководство военной полиции от лица Министерства обороны Российской Федерации поблагодарило командование и личный состав за мужество и высокий профессионализм, проявленные при выполнении специальных задач за пределами нашей Родины", - отметили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что в пункты постоянной дислокации на территории России вернулись 35 самолетов и вертолетов, специалисты летно-технического состава, медицинский отряд специального назначения и военнослужащие военной полиции.