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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Космический источник нейтрино высоких энергий, синтез самых тяжелых изотопов и загадка окраса зебр

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Механизм рождения высокоэнергетичных нейтрино в блазарах в представлении художника
Изображение: IceCube/NASA

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Физикам из коллаборации ATLAS Большого адронного коллайдера впервые удалось надежно зафиксировать распад бозона Хиггса на прелестный кварк и прелестный антикварк. Это последний из основных каналов распада частицы, предсказанных Стандартной моделью и подтвержденный экспериментально. Одновременно с этим ученые проанализировали последний из основных каналов рождения бозона Хиггса в коллайдере, тем самым завершив в общих чертах картину рождения и распада частицы. По словам представителей ATLAS, теперь физика бозона Хиггса переходит в новую эру — точных измерений.

- Синтезированы самые тяжелые на сегодняшний день изотопы сразу нескольких элементов: фосфора, серы, хлора, аргона, калия, кальция и скандия. Сделать это удалось с помощью облучения мишени из бериллия-9 ядрами цинка-70. Самым важным ученые называют синтез изотопа кальция-60 с "магическими" числами протонов (20) и нейтронов (40). Этот эксперимент подтвердил некоторые из теоретических моделей, существующих для определения границы стабильности атомных ядер. Это означает, что относительно устойчивые ядра кальция, скорее всего, могут содержать и до 50 нейтронов.

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- Астрономы уточнили значение постоянной Хаббла с помощью телескопа Gaia: выяснилось, что оно составляет 73,5 километра в секунду на мегапарсек. Расхождение между значениями, полученными обсерваторией "Планк", с одной стороны, и "Хабблом" и Gaia, с другой, оказалось даже больше, чем думали раньше. Несоответствие значений в современной астрофизике считается одной из крупнейших проблем, решения которой ученые пока не знают.

- Российский квантовый центр (РКЦ) объявил о создании инициативы по изучению методов квантового машинного обучения — области на стыке квантовой физики и IT. Создание квантовых систем для машинного обучения может рассматриваться как промежуточный этап между разработкой квантовых симуляторов и работой над универсальным компьютером, создание которого может затянуться на многие десятилетия. Именно поэтому авторы новой инициативы РКЦ надеются использовать машинное обучение как одну из возможностей коммерциализировать технологию квантовых вычислений в самое ближайшее время. Финансирование проекта поддержал один из крупных российских банков.

- Полосатый окрас зебр не помогает этим животным эффективно охлаждаться в жару. Ранее необходимость полосатого окраса, с точки зрения эволюционной биологии, объясняли, в частности, терморегуляцией. В новой работе исследователям удалось это опровергнуть: они обернули бочки с водой в шкуры разных парнокопытных и выяснили, что полосатый окрас отводит тепло не так эффективно, как белый или светло-серый.

- Во время раскопок античной Олимпии на западе Пелопоннеса обнаружена глиняная плитка с 13 стихами из "Одиссеи" Гомера. Табличка создана в римскую эпоху, по предварительным оценкам не позже III века нашей эры. Ценность находки заключается в том, что это древнейший фрагмент поэмы, найденный на территории современной Греции (более древние фрагменты папируса с отрывками из "Одиссеи", датируемые III веком до нашей эры, происходят из Египта). Стихи с плитки уже прочитаны — это фрагмент из XIV песни поэмы, повествующей о встрече Одиссея, царя острова Итака, со свинопасом Евмеем.

- Датская компания CeramicSpeed на выставке Eurobike 2018 показала рабочий прототип вальной скоростной велосипедной трансмиссии Driven, не имеющей цепи и переключателей. Трансмиссия имеет 13 скоростей и облегченный алюминиево-углепластиковый вал, который передает вращение с ведущей "звезды" на "кассету" заднего колеса. Разработчики утверждают, что эффективность новой трансмиссии составляет 99 процентов.

- В четверг, 12 июля, сразу несколько международных коллективов физиков и астрономов рассказали об очень редкой находке — источнике нейтрино высоких энергий. Им оказался блазар с номерным названием TXS 0506+056. В сентябре 2017 года физикам удалось зафиксировать рост гамма-активности этого блазара и прилет на Землю нейтрино с энергией порядка 300 тераэлектронвольт примерно из той же области неба. Изучив архивные данные, ученые пришли к выводу, что нейтрино от этого источника фиксировались наземной обсерваторией IceCube и раньше — а значит, в далекой галактике уже долгое время происходят какие-то впечатляющие по масштабу энергий процессы.

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Теги: дайджест

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