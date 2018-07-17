Трамп сообщил об увеличении расходов на оборону странами НАТО

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что страны НАТО увеличили расходы на оборону, и это, по его мнению, "плохо для России".

"У меня была великолепная встреча со (странами-участниками) НАТО. Они заплатили на $33 млрд больше и в будущем заплатят еще на сотни миллиардов больше, только из-за меня. НАТО была слабой, но теперь она снова сильна (что плохо для России). СМИ сообщают только о том, что я был груб с лидерами (стран НАТО), и не упоминают о деньгах!" - написал Трамп в твиттере.

Президент США ранее неоднократно критиковал партнеров по НАТО за недостаточные взносы. По инициативе американского лидера в прошлом году члены НАТО приняли решение начать разработку национальных планов по инвестициям в оборону.

По итогам саммита, который прошел 11-12 июля в Брюсселе, Трамп заявил, что его участники согласились увеличить оборонные расходы "до невиданного ранее уровня".