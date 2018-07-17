В мире

Управделами премьера Армении уволился под давлением пользователей соцсетей

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Управляющий делами аппарата премьер-министра Армении Геворк Ачемян заявил о своем уходе с должности из-за скандала вокруг его имени в соцсетях.

"Сегодня я представил заявление о своем уходе. Не думаю, что мои религиозные взгляды, заявления в адрес первого президента Армении, связанная с компанией "Аштарак Кат" история, которые получили широкую общественную огласку, остались без объяснений с моей стороны. Но все мы должны считаться с определенными реалиями", - написал Ачемян на своей странице в фейсбуке.

Ранее Ачемян заявил армянским СМИ, что является последователем религиозной организации "Слово жизни". Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что Ачемян потребовал у действующих собственников одной из крупнейших в Армении фабрики по производству молочных продуктов "Аштарак Кат" вернуть предприятие бывшему собственнику, который также является последователем секты "Слово жизни". Его заявление в адрес первого президента Армении о том, что "он слеп не только физически, но и политически", вызвало шквал критики в соцсетях.

Ранее с должности пресс-секретаря первого вице-премьера Армении под давлением пользователей соцсетей уволился Карпис Пашоян, заявив в одном из своих интервью, что погибшие во время апрельской войны 2016 года в зоне карабахского конфликта армянские военнослужащие "возможно, и не поняли, что происходило, и не следует слишком спекулировать темой героев апрельской войны".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Армения, Геворк Ачемян

Новости по теме

В мире
Трамп заявил, что взаимодействие с Путиным лучше враждыТрамп заявил, что взаимодействие с Путиным лучше вражды
Президент США уточнил, что американские санкции в отношении России сохранятсяПодробнее
 Трамп заявил, что встреча с Путиным была лучше саммита НАТОТрамп заявил, что встреча с Путиным была лучше саммита НАТО
Президент США посетовал на критику в СМИПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Космический источник нейтрино высоких энергий, синтез самых тяжелых изотопов и загадка окраса зебрПодробнее
 Лукашенко обвинил российские компании в поставках в РФ "санкционки" через БелоруссиюЛукашенко обвинил российские компании в поставках в РФ "санкционки" через Белоруссию
За поставками, по словам белорусского лидера, стоят "крупные дельцы с тяжелыми погонами"Подробнее
ЕСПЧ взыскал с РФ около 50 тыс. евро в пользу участниц Pussy RiotЕСПЧ взыскал с РФ около 50 тыс. евро в пользу участниц Pussy Riot
В Европе решили, что в отношении участниц панк-молебна в храме было нарушено право на свободу выражения мнения и справедливый судПодробнее
 Трамп проигнорировал советы быть более жестким на саммите с ПутинымТрамп проигнорировал советы быть более жестким на саммите с Путиным
Высказывания лидера США сильно противоречили плану американской администрацииПодробнее
 Преподавательница арестованной в США Марии Бутиной рассказала о ее учебе в РоссииПреподавательница арестованной в США Марии Бутиной рассказала о ее учебе в России
По ее словам, девушку всегда интересовала политическая жизнь, но "особых качеств шпиона" в ней не замечалиПодробнее
 Ведущий CNN назвал позорным выступление Трампа на пресс-конференции с ПутинымВедущий CNN назвал позорным выступление Трампа на пресс-конференции с Путиным
Вашингтон встретил вернувшегося президента волной возмущенияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 17 июля6 фото
17 июля
Фотохроника 17 июля
Самые высокооплачиваемые знаменитости10 фото
17 июля
Самые высокооплачиваемые знаменитости
Лучшие фото недели10 фото
13 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп заявил, что встреча с Путиным была лучше саммита НАТОВ РоссииГенерал СКР Дрыманов арестован по делу о получении взятокВ РоссииКомитет Госдумы рекомендовал принять пенсионный законопроект в I чтенииМоскваМосква заработала на ЧМ по футболу около 13 млрд рублейВ РоссииЭкс-главе ГСУ СКР по Москве Дрыманову предъявлено обвинение в коррупцииВ миреЕСПЧ взыскал с РФ около 48 тыс. евро в пользу участниц Pussy Riot

РФ в мае продолжила резкое сокращение вложений в US Treasuries

Управделами премьера Армении уволился под давлением пользователей соцсетей

Двое москвичей пострадали от камнепада в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии

Альпинист сорвался при восхождении в Безенгийском ущелье в Кабардино-Балкарии

Браудер заявил, что не делал финансовых пожертвований для Клинтон

Трамп заявил, что взаимодействие с Путиным лучше вражды

Трамп заявил, что взаимодействие с Путиным лучше враждыПрезидент США уточнил, что американские санкции в отношении России сохранятся Подробнее

Лондон отклонил апелляцию Украины по иску "Татнефти" о возмещении $112 млн и процентов

Второй за год крупный пожар произошел на складе "Ленфильма" в Петербурге

Серебренников должен успеть ознакомиться с материалами дела до 1 сентября

В Думе обозначили срок принятия поправок ко II чтению проекта о пенсионной реформе

Предполагаемый организатор экстремистской группы задержан в Тульской области

Ранее более 20 человек задержали по подозрению в экстремизме Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru