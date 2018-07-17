Управделами премьера Армении уволился под давлением пользователей соцсетей

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Управляющий делами аппарата премьер-министра Армении Геворк Ачемян заявил о своем уходе с должности из-за скандала вокруг его имени в соцсетях.

"Сегодня я представил заявление о своем уходе. Не думаю, что мои религиозные взгляды, заявления в адрес первого президента Армении, связанная с компанией "Аштарак Кат" история, которые получили широкую общественную огласку, остались без объяснений с моей стороны. Но все мы должны считаться с определенными реалиями", - написал Ачемян на своей странице в фейсбуке.

Ранее Ачемян заявил армянским СМИ, что является последователем религиозной организации "Слово жизни". Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что Ачемян потребовал у действующих собственников одной из крупнейших в Армении фабрики по производству молочных продуктов "Аштарак Кат" вернуть предприятие бывшему собственнику, который также является последователем секты "Слово жизни". Его заявление в адрес первого президента Армении о том, что "он слеп не только физически, но и политически", вызвало шквал критики в соцсетях.

Ранее с должности пресс-секретаря первого вице-премьера Армении под давлением пользователей соцсетей уволился Карпис Пашоян, заявив в одном из своих интервью, что погибшие во время апрельской войны 2016 года в зоне карабахского конфликта армянские военнослужащие "возможно, и не поняли, что происходило, и не следует слишком спекулировать темой героев апрельской войны".