Лидер демократов в сенате США призвал республиканцев присоединиться к слушаниям с охранниками Трампа

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер призвал республиканцев присоединиться к требованию провести слушания по возможной сделке между президентом страны Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

"Наши республиканские коллеги должны присоединиться к нам и потребовать провести слушания с членами службы безопасности президента, которая находилась (с ним - ИФ) в Хельсинки, и нам нужно сделать это немедленно, чтобы оценить, что президент Трамп мог бы пообещать президенту Путину втайне", - сказал Шумер на заседании сената.

По его словам, "ничего нельзя предполагать". "Но если он (Дональд Трамп - ИФ) выглядел таким слабым перед президентом Путиным на публике, то он мог выглядеть еще хуже наедине (с Путиным - ИФ)".

Более того члены Демократической партии призывают к усилению санкций в отношении России и экстрадиции 12 предполагаемых сотрудников российских разведслужб, которым выдвинуты обвинения в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера по возможным связям команды Трампа с Россией.

Ранее Трамп заявил, что его встреча с президентом РФ Путиным прошла лучше, чем предшествовавший ей саммит НАТО в Брюсселе. Также Трамп выразил сожаление в связи с тем, каким образом западные СМИ освещают его встречу с российским президентом.

Ранее сообщалось, что выступление президента США на пресс-конференции с Путиным в Хельсинки вызвало резкую критику в адрес Трампа со стороны многих американских конгрессменов - представителей как Республиканской, так и Демократической партий.