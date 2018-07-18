"Укроборонпром" расследует публикацию видео руферов, снятого на Харьковском бронетанковом заводе

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - ГК "Укроборонпром" сообщил, что проводит расследование состояния охраны периметра предприятия после публикации в Youtube видео, снятого местными руферами на территории Харьковского бронетанкового завода.

Авторы видео утверждают, что беспрепятственно проникли на площадку, где хранится 300 старых советских танков и порядка 10 новых. Они утверждают, что это заброшенная военная база. В действительности, по описанию расположения площадки, видео снято на территории Харьковского бронетанкового завода, где ремонтируется военная техника.

"Укроборонпром" объяснил, что это избыточное имущество министерства обороны Украины. В концерне утверждают, что согласно законодательству у предприятий, входящих в него, нет полномочий на ответственное хранение имущества Минобороны и, соответственно, на финансирование расходов на его хранение.

Позднее Минобороны Украины заявило, что видео снято на территории одного из харьковских предприятий, а не на заброшенной базе ВСУ.