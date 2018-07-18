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Что случилось этой ночью: среда, 18 июля

Бессрочное разоружение КНДР и отказ России от покупки американских облигаций

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США не будут устанавливать сроков денуклеаризации для Северной Кореи. Об этом рассказал журналистам президент США Дональд Трамп.

- Россия в очередной раз сократила вложения в казначейские облигации министерства финансов США. Резкое сокращение началось в апреле и продолжилось в мае. Так Россия выпала из списка крупнейших держателей американских облигаций.

- Пользователи социальных сетей в Армении вынудили подать в отставку управляющего делами премьер-министра. Причиной стало его членство в секте.

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