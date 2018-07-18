Двое американских солдат погибли в Афганистане

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Не менее двух военнослужащих армии США погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в России) в центральной афганской провинции Майдан-Вардаг, сообщил в среду телеканал Ariana News со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона Абдулрахмана Мангала.

По его словам, талибы накануне атаковали позиции подразделения США в районе населенного пункта Зиулат в уезде Джальрез, убив не менее двух военнослужащих американской армии.

Мангал рассказал, что после этого авиация США нанесла бомбовый удар по школе, где находились боевики, полностью разрушив здание. Несколько талибов погибли.