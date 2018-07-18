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Россия сделала США конкретные предложения по ситуации на юге Сирии

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Москва на саммите президентов сделала Вашингтону конкретные и интересные предложения по южной зоне деэскалации в Сирии, американская сторона отнеслась с интересом, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

"Были сделаны интересные, конкретные предложения. Как мне показалось, мое впечатление, что американская сторона их с интересом выслушала", - сказал он журналистам.

По словам посла, Москва в контакте с США и Израилем ищет возможности решения ситуации по Южной зоне деэскалации в Сирии, нет задачи "подсечь" безопасность Израиля в этом регионе. "Мы надеемся найти правильные решения и выход из этой ситуации исходя из того, что Южная зона является частью территории Сирии. Сегодня там успешно завершается операция по уничтожению ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка- ИФ) в этой зоне", - отметил посол.

Антонов заявил, что в Москве считают недостаточным текущий уровень взаимодействия с США по военной линии в Сирии. "Американцы пытаются его (сотрудничества - ИФ) избегать... все, что мы делаем в Сирии - это только в плане деконфликтинга, не более того. Мы считаем, что этого крайне недостаточно. Мы считаем, что Сирия - это то место, где мы могли бы найти с американцами, с другими представителями международного сообщества достаточное пространство именно для сотрудничества, для взаимодействия", - сказал он, отметив, что речь идет о совместной борьбе с терроризмом в Сирии.

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Теги: Сирия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Анатолий Антонов

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