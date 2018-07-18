Тегеран назвал запасы урана в стране

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Глава Организации по атомной энергетике Исламской республики Иран Али Акбар Салехи заявил, что запасы урана в его стране в настоящее время составляют 950 тонн, сообщает в среду агентство АР.

По словам Салехи, Иран ввез около 400 тонн урана в страну до 2015 года - того момента, когда Тегеран и "шестерка" международных посредников заключили соглашение по иранскому атому.

В дальнейшем запасы продолжили увеличиваться и в итоге достигли порядка 900-950 тонн, отметил глава энергетического агентства Ирана

При этом он добавил, что подобные запасы позволят Тегерану использовать 190 тыс. центрифуг для обогащения урана в будущем.

АР напоминает, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) ограничивает Иран в обогащении урана до 3,67%. Это делает возможным использовать уран для атомных электростанций, однако недостаточно для создания ядерного оружия.

СВПД был заключен между Тегераном и "шестеркой" стран, в которую входили Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия, США, в 2015 году.

Однако в мае 2018 года президент США Дональд Трамп, называвший неоднократно сделку "шестерки" с Ираном по атому худшей в истории США, объявил, что Вашингтон отказывается от своих обязательств по соглашению и выходит из него.