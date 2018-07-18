К ситуации с Настей Рыбкой подключился консул Белоруссии в Таиланде

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Беларуси отслеживает ситуацию с гражданами страны Анастасией Вашукевич (Настя Рыбка) и Александром Кирилловым (Алекс Лесли), которых в Таиланде отправили в тюрьму по обвинению в незаконной трудовой деятельности - организации секс-стренинга.

"Посольство Беларуси во Вьетнаме в силу своей компетенции отслеживает ситуацию не только с указанными вами, но и со всеми другими гражданами Белоруссии, задержанными в Таиланде. Конкретно к данной ситуации подключен также и почетный консул Белоруссии в Таиланде", - говорится в ответе МИД Белоруссии в фейсбуке в рамках проводимого на странице ведомства "консульского дня".

По данным белорусского внешнеполитического ведомства, "очередное судебное слушание по указанному делу запланировано на ближайшие дни".

В МИД назвали понятным интерес, "который эта когда-то резонансная тема вызывает у читателей". Вместе с тем в дипведомстве отметили, что считают неуместным разглашать информацию, которая затрагивает частную жизнь и состояние здоровья, "да еще и на стадии судебных разбирательств".

Кириллов и Вашукевич получили известность после публикаций о личной жизни российского бизнесмена Олега Дерипаски, которые нашли отражение в расследовании ФБК оппозиционера Алексея Навального. В настоящее время Рыбка и Лесли находятся в тюрьме в Таиланде. Полиция этой страны 25 февраля 2018 года провела рейд в одном из отелей Паттайи, где должен был состояться секс-тренинг для российских туристов. Слушателей допросили и отпустили, а 10 организаторов были задержаны, в том числе Кириллов и Вашукевич.

Тем временем в России 9 июля Усть-Лабинский суд в Краснодарском крае удовлетворил иск Дерипаски о защиты чести и достоинства к Рыбке и Лесли из-за того, что они разместили в соцсетях без его согласия материалы, касающиеся личной жизни предпринимателя. Суд обязал ответчиков удалить изображения истца в сети интернет и запретил им дальнейшее использование фотографий и видеоизображений О.Дерипаски. Так же суд взыскал с ответчиков в качестве компенсации морального вреда по 500 тысяч рублей.