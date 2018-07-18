Киев запросил у США разъяснения о переговорах Трампа и Путина по Украине

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Киев запросил разъяснения у Вашингтона относительно разговора президента США Дональда Трампа на встрече в Хельсинки с президентом РФ Владимиром Путиным о возможных новых идеях по урегулированию в Донбассе, сообщил в среду "Интерфаксу" источник в дипломатических кругах.

"Украина запросила официальных разъяснений у Вашингтона о якобы обсуждении на американо-российской встрече в Хельсинки "новых предложений по урегулированию ситуации в юго-восточных регионах Украины", о чем заявил президент России в своем интервью российским СМИ", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Киев предложил Вашингтону официально опровергнуть этот факт в случае неподтверждения этой информации.

Как сообщалось, 16 июля в столице Финляндии состоялись переговоры между Трампом и Путиным. По итогам встречи президент РФ сообщил журналистам, что договорился с Трампом о новых способах урегулирования ситуации на востоке и юге Украины.

"Второе - мы говорили по Украине. Там есть некоторые идеи новые по способам урегулирования кризиса на юго-востоке страны. Договорились проработать это пока на экспертном уровне. На мой взгляд, это тоже позитивный такой элемент движения вперед. Может быть, так я скажу очень аккуратно", - заявил Путин.