Главные новости
В миреСкончавшаяся в Эймсбери британка распылила флакон с "Новичком" на запястьяВ РоссииДума приняла в первом чтении проект о выходном для диспансеризацииВ миреGoogle оштрафовали на 4,3 млрд евро по делу ОС Android
В мире

Юнкер назвал тщетными попытки Трампа разделить страны ЕС на почве торговли

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в среду назвал тщетными все попытки Вашингтона разделить Европейский союз на почве торговли.

"Европейский союз и его единый рынок неделимы. Все попытки разделить европейцев тщетны", - сказал.Юнкер журналистам в среду, его заявления приводят западные СМИ.

Ожидается, что 25 июля председатель ЕК посетит Белый дом. Он намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом ситуацию с торговыми пошлинами между двумя сторонами. В ходе пресс-конференции в среду он отметил, что хотел бы донести до американского президента мысль о неделимости ЕС.

Между США и ЕС разгорелись торговые споры после того, как Вашингтон объявил о введении заградительных пошлин на импорт европейской стали и алюминия. 22 июня в ЕС начали действовать пошлины в размере 25% на товары американского экспорта общим объемом 2,8 млрд евро. Эта мера стала ответом на решение Вашингтона.

В начале этой недели США инициировали ряд раздельных претензий в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с пошлинами Китая, Евросоюза, Канады, Мексики и Турции на импорт американских товаров, которые были введены в ответ на меры США в отношении импорта алюминия и стали.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Жан-Клод Юнкер, Еврокомиссия, Дональд Трамп

Новости по теме

В мире
К ситуации с Настей Рыбкой подключился консул Белоруссии в ТаиландеК ситуации с Настей Рыбкой подключился консул Белоруссии в Таиланде
При этом в белорусском МИДе отказались разглашать информацию, которая касается ее частной жизни и состояния здоровьяПодробнее
 Google оштрафовали на 4,3 млрд евро по делу ОС AndroidGoogle оштрафовали на 4,3 млрд евро по делу ОС Android
Это рекордная сумма штрафа, эквивалентная ежегодному взносу Нидерландов в бюджет ЕСПодробнее
 В Индии один дом рухнул на другойВ Индии один дом рухнул на другой
Жертвами обрушения стали не менее четырех человек, еще не менее 10 могут находиться под заваламиПодробнее
 ЕСПЧ обязал РФ выплатить 2,5 млн евро молдавским фермерамЕСПЧ обязал РФ выплатить 2,5 млн евро молдавским фермерам
Суд счел, что РФ, помогающая Приднестровью, должна ответить за то, что фермерам запретили приближаться к их угодьям в непризнанной республикеПодробнее
Скончавшаяся в Эймсбери британка распылила флакон с "Новичком" на запястьяСкончавшаяся в Эймсбери британка распылила флакон с "Новичком" на запястья
Ее друг не помнит, где именно они нашли этот флакон из-под духовПодробнее
 Посол РФ в США призвал положить "факты на стол" в рамках расследования "Рашагейта"Посол РФ в США призвал положить "факты на стол" в рамках расследования "Рашагейта"
Антонов назвал чепухой заявления о вмешательстве России в президентские выборы в СШАПодробнее
 Спасенных из пещеры в Таиланде подростков выпишут из больницыСпасенных из пещеры в Таиланде подростков выпишут из больницы
По словам врачей, футболисты похудели за две недели, проведенные в пещере, но в целом их состояние оценивается как хорошееПодробнее
 Трамп заявил, что взаимодействие с Путиным лучше враждыТрамп заявил, что взаимодействие с Путиным лучше вражды
Президент США уточнил, что американские санкции в отношении России сохранятсяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 17 июля6 фото
17 июля
Фотохроника 17 июля
Самые высокооплачиваемые знаменитости10 фото
17 июля
Самые высокооплачиваемые знаменитости
Лучшие фото недели10 фото
13 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСкончавшаяся в Эймсбери британка распылила флакон с "Новичком" на запястьяВ РоссииДума приняла в первом чтении проект о выходном для диспансеризацииВ миреGoogle оштрафовали на 4,3 млрд евро по делу ОС AndroidСпортРоссияне назвали лучшими игроками ЧМ-2018 Акинфеева и ДзюбуЭкономикаБиткойн вырос на 10%В миреЕСПЧ обязал РФ выплатить 2,5 млн евро молдавским фермерам

ВТБ собрался открыть в Москве первый офис без сотрудников

Население РФ за январь-май сократилось на 77,8 тыс. человек

Ингушские археологи нашли часть бивня южного слона

Юнкер назвал тщетными попытки Трампа разделить страны ЕС на почве торговли

"ЛУКОЙЛ" продал 100 тысяч тонн бензина для спортивных и элитных автомобилей

Дальнему Востоку понадобится дополнительно по 30 млрд рублей в год

Рост реальных доходов населения РФ в июне замедлился до 0,2% в годовом выражении

МИД назвал политическим заказом арест гражданки РФ Бутиной в США

Фрегат "Адмирал Горшков" войдет в состав ВМФ 28 июля

На улицы Читы выйдут ночные патрули

На ЧМ в Россию не пустили более 3 тыс. иностранных нарушителей

Boeing и Пентагон подписали соглашение о самолетах для президента США на $3,9 млрд

Осталось выбрать цвета ливреи: Трампу нравится синий, красный и белый Подробнее

Экс-глава московского угрозыска получил условный срок

Экс-глава московского угрозыска получил условный срокГособвинение просило приговорить его к 10 годам колонии Подробнее

Из микрозаймовой конторы в центре Москвы похитили 10 млн рублей

Найдено тело сорвавшегося в Безенгийском ущелье КБР альпиниста

"ЛУКОЙЛ" увеличил добычу нефти вслед за решением ОПЕК+

General Electric в Германии сократит треть штата при реорганизации бизнеса

Аналог "паспорта болельщика" собрались создать в России для других мероприятий

Киев запросил у США разъяснения о переговорах Трампа и Путина по Украине

Москвичи предложили установить на Никольской фигуры Акинфеева, болельщиков и Забиваки

Brent подешевела до минимума за три месяца

Самолет из Ижевска лишился резины на стойке шасси при торможении в "Домодедово"

Российские военные извинились за учения со стрельбой в армянском селе

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru