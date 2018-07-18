Юнкер назвал тщетными попытки Трампа разделить страны ЕС на почве торговли

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в среду назвал тщетными все попытки Вашингтона разделить Европейский союз на почве торговли.

"Европейский союз и его единый рынок неделимы. Все попытки разделить европейцев тщетны", - сказал.Юнкер журналистам в среду, его заявления приводят западные СМИ.

Ожидается, что 25 июля председатель ЕК посетит Белый дом. Он намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом ситуацию с торговыми пошлинами между двумя сторонами. В ходе пресс-конференции в среду он отметил, что хотел бы донести до американского президента мысль о неделимости ЕС.

Между США и ЕС разгорелись торговые споры после того, как Вашингтон объявил о введении заградительных пошлин на импорт европейской стали и алюминия. 22 июня в ЕС начали действовать пошлины в размере 25% на товары американского экспорта общим объемом 2,8 млрд евро. Эта мера стала ответом на решение Вашингтона.

В начале этой недели США инициировали ряд раздельных претензий в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с пошлинами Китая, Евросоюза, Канады, Мексики и Турции на импорт американских товаров, которые были введены в ответ на меры США в отношении импорта алюминия и стали.