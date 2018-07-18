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Главе Союза журналистов России запретили въезд на Украину

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила главе Союза журналистов России Владимиру Соловьеву въезд на территорию страны.

"Решение датировано 22 февраля 2018 года, но известно о нем стало только сегодня", - сообщается на сайте СЖР.

В сообщении отмечается, что и ОБСЕ, и Международная федерация журналистов не раз указывали Киеву на недопустимость подобных проявлений нетерпимости к выражению мнений, которые не совпадают с официальной точкой зрения Киева.

"СЖР в очередной раз отмечает грубое нарушение свободы слова, которое украинские власти прикрывают мнимой защитой интересов национальной безопасности. Союз журналистов России считает, что запретить въезд в страну человеку, который возглавляет крупнейшее объединение журналистов, за его общественную деятельность, - это грубейшее нарушение права на свободу мнений и международной журналисткой этики", - говорится в сообщении.

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Теги: Украина, Союз журналистов России, Владимир Соловьев

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